S&P 500-Wert Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilent Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Agilent Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Agilent Technologies-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 125,66 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilent Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 0,796 Agilent Technologies-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,20 USD, da sich der Wert einer Agilent Technologies-Aktie am 31.08.2026 auf 153,56 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 22,20 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Agilent Technologies bezifferte sich zuletzt auf 43,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at