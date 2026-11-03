Agilent Technologies Aktie
WKN: 929138 / ISIN: US00846U1016
|Frühe Investition
|
03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Wert Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilent Technologies von vor 3 Jahren eingefahren
Am 03.11.2023 wurden Agilent Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 109,02 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,917 Agilent Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 171,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,76 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,76 Prozent angewachsen.
Agilent Technologies war somit zuletzt am Markt 49,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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