S&P 500-Wert Agilent Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilent Technologies von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Agilent Technologies-Aktien verdienen können.

Am 03.11.2023 wurden Agilent Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 109,02 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,917 Agilent Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 171,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,76 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,76 Prozent angewachsen.

Agilent Technologies war somit zuletzt am Markt 49,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at