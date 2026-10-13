S&P 500-Wert Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Products and Chemicals-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Air Products and Chemicals-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Air Products and Chemicals-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 132,26 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Air Products and Chemicals-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,756 Air Products and Chemicals-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 214,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 283,87 USD belief. Damit wäre die Investition um 114,63 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Air Products and Chemicals eine Börsenbewertung in Höhe von 62,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at