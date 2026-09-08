Air Products and Chemicals Aktie

Air Products and Chemicals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854912 / ISIN: US0091581068

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Rentable Air Products and Chemicals-Anlage? 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Products and Chemicals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Air Products and Chemicals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Air Products and Chemicals-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 267,73 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Air Products and Chemicals-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,735 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 125,28 USD, da sich der Wert einer Air Products and Chemicals-Aktie am 04.09.2026 auf 301,27 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,53 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Air Products and Chemicals belief sich zuletzt auf 67,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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