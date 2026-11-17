Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Air Products and Chemicals gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Air Products and Chemicals-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 253,09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,512 Air Products and Chemicals-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Air Products and Chemicals-Papiers auf 313,90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 402,70 USD wert. Mit einer Performance von +24,03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Air Products and Chemicals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 70,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at