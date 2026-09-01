Air Products and Chemicals Aktie

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WKN: 854912 / ISIN: US0091581068

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Air Products and Chemicals-Investition im Blick 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Wert Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Products and Chemicals von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Air Products and Chemicals eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Air Products and Chemicals-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 298,02 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Air Products and Chemicals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,336 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,84 USD, da sich der Wert eines Air Products and Chemicals-Anteils am 31.08.2026 auf 309,46 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,84 Prozent vermehrt.

Air Products and Chemicals wurde am Markt mit 68,61 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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