Air Products and Chemicals Aktie

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WKN: 854912 / ISIN: US0091581068

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Langfristige Performance 18.08.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Air Products and Chemicals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Products and Chemicals von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Air Products and Chemicals-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Air Products and Chemicals-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Air Products and Chemicals-Papiers betrug an diesem Tag 143,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Air Products and Chemicals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,974 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 098,06 USD, da sich der Wert eines Air Products and Chemicals-Anteils am 17.08.2026 auf 300,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 109,81 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Air Products and Chemicals eine Marktkapitalisierung von 68,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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