Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|Langfristige Anlage
|
02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 02.10.2025 wurden Airbnb-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 121,49 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,823 Airbnb-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,08 USD, da sich der Wert eines Airbnb-Papiers am 01.10.2026 auf 160,47 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,08 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Airbnb einen Börsenwert von 94,88 Mrd. USD. Airbnb-Anteile wurde am 10.12.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Die Airbnb-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 146,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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