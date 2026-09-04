Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|Profitables Airbnb-Investment?
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 04.09.2025 wurde die Airbnb-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Airbnb-Anteile bei 125,37 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Airbnb-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 79,764 Airbnb-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 776,26 USD, da sich der Wert eines Airbnb-Anteils am 03.09.2026 auf 185,25 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 47,76 Prozent gesteigert.
Airbnb wurde jüngst mit einem Börsenwert von 107,86 Mrd. USD gelistet. Der erste Handelstag der Airbnb-Papiere an der Börse NAS war der 10.12.2020. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Airbnb-Aktie auf 146,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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