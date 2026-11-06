Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|Airbnb-Anlage unter der Lupe
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbnb von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Airbnb-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 118,17 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 84,624 Airbnb-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 170,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 397,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,97 Prozent vermehrt.
Airbnb wurde jüngst mit einem Börsenwert von 103,70 Mrd. USD gelistet. Airbnb-Anteile wurde am 10.12.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Airbnb-Papiers lag damals bei 146,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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