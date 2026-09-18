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Rentables Airbnb-Investment? 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: Wäre ein Airbnb-Investment vor 5 Jahren inzwischen lukrativ?

Bei einem frühen Airbnb-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Airbnb-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 166,59 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,003 Airbnb-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Airbnb-Aktie auf 165,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 996,04 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,40 Prozent abgenommen.

Der Airbnb-Wert an der Börse wurde auf 98,56 Mrd. USD beziffert. Am 10.12.2020 wagte die Airbnb-Aktie an der Börse NAS den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Airbnb-Aktie auf 146,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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