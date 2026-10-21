Alaska Air Group Aktie
WKN: 869843 / ISIN: US0116591092
|Lohnende Alaska Air Group-Investition?
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21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Wert Alaska Air Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alaska Air Group von vor 3 Jahren eingefahren
Die Alaska Air Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Alaska Air Group-Anteile bei 32,02 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Alaska Air Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 312,305 Alaska Air Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (34,36 USD), wäre die Investition nun 10 730,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,31 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Alaska Air Group eine Börsenbewertung in Höhe von 3,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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