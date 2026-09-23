Alaska Air Group Aktie

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WKN: 869843 / ISIN: US0116591092

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Lukratives Alaska Air Group-Investment? 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Wert Alaska Air Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alaska Air Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Alaska Air Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.09.2023 wurde das Alaska Air Group-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Alaska Air Group-Anteile 37,50 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,667 Alaska Air Group-Anteilen. Die gehaltenen Alaska Air Group-Anteile wären am 22.09.2026 1 117,60 USD wert, da der Schlussstand 41,91 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,76 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Alaska Air Group eine Marktkapitalisierung von 4,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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