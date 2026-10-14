S&P 500-Wert Alaska Air Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alaska Air Group von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Alaska Air Group-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Alaska Air Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Alaska Air Group-Aktie an diesem Tag 49,42 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,235 Alaska Air Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 765,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,81 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23,49 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Alaska Air Group bezifferte sich zuletzt auf 4,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at