Albemarle Aktie

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WKN: 890167 / ISIN: US0126531013

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Albemarle-Performance 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Albemarle von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Albemarle-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Albemarle-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Albemarle-Aktie betrug an diesem Tag 80,55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,241 Albemarle-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 169,03 USD, da sich der Wert eines Albemarle-Anteils am 14.08.2026 auf 136,15 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 69,03 Prozent vermehrt.

Albemarle erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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