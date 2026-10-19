Albemarle Aktie

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WKN: 890167 / ISIN: US0126531013

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Profitable Albemarle-Investition? 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Albemarle von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Albemarle-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Albemarle-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 92,74 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,078 Albemarle-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Albemarle-Aktie auf 95,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,95 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 2,95 Prozent.

Der Börsenwert von Albemarle belief sich zuletzt auf 11,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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