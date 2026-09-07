Albemarle Aktie
WKN: 890167 / ISIN: US0126531013
|Albemarle-Anlage im Blick
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Albemarle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 07.09.2021 wurden Albemarle-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Albemarle-Aktie an diesem Tag bei 238,78 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Albemarle-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,419 Albemarle-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 52,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 126,28 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -47,11 Prozent.
Der Albemarle-Wert an der Börse wurde auf 14,92 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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