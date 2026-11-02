Albemarle Aktie
WKN: 890167 / ISIN: US0126531013
|Albemarle-Investition
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Albemarle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Albemarle von vor 5 Jahren eingebracht
Albemarle-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 260,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Albemarle-Aktie investiert hätte, hätte er nun 38,459 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 499,73 USD, da sich der Wert eines Albemarle-Anteils am 30.10.2026 auf 91,00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 65,00 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Albemarle eine Marktkapitalisierung von 10,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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