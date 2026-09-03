Alexandria Real Estate Equities Aktie
WKN: 907179 / ISIN: US0152711091
|Alexandria Real Estate Equities-Performance im Blick
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03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor 5 Jahren verloren
Am 03.09.2021 wurde die Alexandria Real Estate Equities-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Alexandria Real Estate Equities-Anteile an diesem Tag bei 208,42 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investierten, hätten nun 47,980 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 52,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 529,51 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -74,70 Prozent.
Alexandria Real Estate Equities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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