S&P 500-Wert Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Alexandria Real Estate Equities-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 03.09.2021 wurde die Alexandria Real Estate Equities-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Alexandria Real Estate Equities-Anteile an diesem Tag bei 208,42 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investierten, hätten nun 47,980 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 52,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 529,51 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -74,70 Prozent.

Alexandria Real Estate Equities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at