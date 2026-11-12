S&P 500-Wert Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alexandria Real Estate Equities-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Alexandria Real Estate Equities eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Alexandria Real Estate Equities-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Alexandria Real Estate Equities-Papier bei 53,78 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,859 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 83,82 USD, da sich der Wert eines Alexandria Real Estate Equities-Papiers am 11.11.2026 auf 45,08 USD belief. Mit einer Performance von -16,18 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Alexandria Real Estate Equities einen Börsenwert von 7,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at