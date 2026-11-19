So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Alexandria Real Estate Equities-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Alexandria Real Estate Equities-Aktie 103,72 USD wert. Bei einem Alexandria Real Estate Equities-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,641 Alexandria Real Estate Equities-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Alexandria Real Estate Equities-Papiers auf 42,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 408,50 USD wert. Damit wäre die Investition um 59,15 Prozent gesunken.

Alexandria Real Estate Equities war somit zuletzt am Markt 7,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at