S&P 500-Wert Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Alexandria Real Estate Equities eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Alexandria Real Estate Equities-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Alexandria Real Estate Equities-Aktie bei 115,34 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert, befänden sich nun 8,670 Alexandria Real Estate Equities-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 459,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52,97 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 54,07 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Alexandria Real Estate Equities belief sich zuletzt auf 9,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at