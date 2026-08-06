Alexandria Real Estate Equities Aktie
WKN: 907179 / ISIN: US0152711091
|Frühe Anlage
|
06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Wert Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Alexandria Real Estate Equities-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Alexandria Real Estate Equities-Aktie betrug an diesem Tag 208,06 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,806 Anteilen. Die gehaltenen Alexandria Real Estate Equities-Anteile wären am 05.08.2026 240,80 USD wert, da der Schlussstand 50,10 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 75,92 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Alexandria Real Estate Equities einen Börsenwert von 8,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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