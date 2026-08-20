S&P 500-Wert Alexandria Real Estate Equities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alexandria Real Estate Equities von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Alexandria Real Estate Equities-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Alexandria Real Estate Equities-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 77,46 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Alexandria Real Estate Equities-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,291 Alexandria Real Estate Equities-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 50,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65,26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 34,74 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Alexandria Real Estate Equities eine Börsenbewertung in Höhe von 7,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at