Allegion Aktie
WKN DE: A1W869 / ISIN: IE00BFRT3W74
|Frühe Investition
|
26.11.2026 10:03:22
S&P 500-Wert Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 10 Jahren abgeworfen
Allegion-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Allegion-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 67,91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,473 Allegion-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 192,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 283,02 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 183,02 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Allegion eine Börsenbewertung in Höhe von 16,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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