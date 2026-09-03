Allegion Aktie
WKN DE: A1W869 / ISIN: IE00BFRT3W74
|Performance im Blick
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03.09.2026 10:04:02
S&P 500-Wert Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Allegion-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 72,39 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Allegion-Aktie investiert, befänden sich nun 1,381 Allegion-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 155,07 USD gerechnet, wäre die Investition nun 214,21 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 114,21 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Allegion bezifferte sich zuletzt auf 12,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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