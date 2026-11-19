Allegion Aktie
WKN DE: A1W869 / ISIN: IE00BFRT3W74
|Allegion-Investment
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19.11.2026 10:03:23
S&P 500-Wert Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allegion von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Allegion-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 133,80 USD. Bei einem Allegion-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,738 Allegion-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 037,37 USD, da sich der Wert eines Allegion-Papiers am 18.11.2026 auf 187,82 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,37 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Allegion belief sich jüngst auf 15,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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