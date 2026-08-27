S&P 500-Wert Allegion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allegion von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Allegion-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Allegion-Aktie an diesem Tag 141,49 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Allegion-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 70,676 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 160,28 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 328,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,28 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Allegion eine Börsenbewertung in Höhe von 13,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at