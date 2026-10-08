Allegion Aktie
WKN DE: A1W869 / ISIN: IE00BFRT3W74
|Allegion-Investment
|
08.10.2026 10:03:23
S&P 500-Wert Allegion-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allegion-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Allegion-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Allegion-Aktie an diesem Tag 178,27 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 56,095 Allegion-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 147,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8 296,97 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 296,97 USD entspricht einer negativen Performance von 17,03 Prozent.
Jüngst verzeichnete Allegion eine Marktkapitalisierung von 13,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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