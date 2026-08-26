S&P 500-Wert Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliant Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Alliant Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Alliant Energy-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Alliant Energy-Aktie an diesem Tag 60,59 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Alliant Energy-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 165,044 Alliant Energy-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.08.2026 11 279,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 68,34 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 12,79 Prozent.

Alliant Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,72 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at