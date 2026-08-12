Alliant Energy Aktie
WKN: 855870 / ISIN: US0188021085
|Investmentbeispiel
|
12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Wert Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliant Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Alliant Energy-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 64,80 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Alliant Energy-Aktie investiert hat, hat nun 1,543 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,83 USD, da sich der Wert einer Alliant Energy-Aktie am 11.08.2026 auf 68,58 USD belief. Damit wäre die Investition um 5,83 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Alliant Energy belief sich zuletzt auf 17,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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