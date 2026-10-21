S&P 500-Wert Alliant Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alliant Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die Alliant Energy-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alliant Energy-Anteile betrug an diesem Tag 56,75 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Alliant Energy-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,621 Alliant Energy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 68,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 203,00 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,30 Prozent erhöht.

Alliant Energy wurde am Markt mit 17,35 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at