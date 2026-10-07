S&P 500-Wert Alliant Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alliant Energy von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Alliant Energy-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Alliant Energy-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 68,07 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 146,908 Alliant Energy-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 620,98 USD, da sich der Wert eines Alliant Energy-Anteils am 06.10.2026 auf 65,49 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,79 Prozent abgenommen.

Alle Alliant Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at