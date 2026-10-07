Alliant Energy Aktie
WKN: 855870 / ISIN: US0188021085
|Hochrechnung
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Alliant Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alliant Energy von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Alliant Energy-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 68,07 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 146,908 Alliant Energy-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 620,98 USD, da sich der Wert eines Alliant Energy-Anteils am 06.10.2026 auf 65,49 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,79 Prozent abgenommen.
Alle Alliant Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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