Vor Jahren in Allstate-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Allstate-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 113,23 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Allstate-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88,316 Allstate-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 270,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 883,25 USD wert. Das entspricht einem Plus von 138,83 Prozent.

Der Börsenwert von Allstate belief sich jüngst auf 66,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at