Allstate Aktie

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WKN: 886429 / ISIN: US0200021014

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Hochrechnung 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Allstate-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Allstate-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 137,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Allstate-Aktie investiert hätte, hätte er nun 72,532 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 872,13 USD, da sich der Wert eines Allstate-Anteils am 24.08.2026 auf 260,19 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 88,72 Prozent erhöht.

Allstate wurde am Markt mit 64,29 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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