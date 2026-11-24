So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Allstate-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Allstate-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 72,40 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Allstate-Aktie investiert hat, hat nun 1,381 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 366,41 USD, da sich der Wert eines Allstate-Anteils am 23.11.2026 auf 265,28 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 266,41 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Allstate eine Marktkapitalisierung von 66,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at