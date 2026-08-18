Allstate Aktie
WKN: 886429 / ISIN: US0200021014
|Langfristige Performance
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18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allstate-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Allstate-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Allstate-Papier an diesem Tag bei 106,19 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Allstate-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,417 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 258,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 430,55 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 143,05 Prozent angewachsen.
Allstate wurde am Markt mit 66,16 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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