S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Altria-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Altria-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Altria-Papier letztlich bei 43,67 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 228,990 Altria-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 15 827,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69,12 USD belief. Mit einer Performance von +58,28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Altria-Wert an der Börse wurde auf 113,66 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at