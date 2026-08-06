Altria Aktie

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WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033

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Altria-Investment 06.08.2026 16:03:54

S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Altria eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Altria-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 47,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Altria-Papier investiert hätte, hätte er nun 211,193 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 68,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 454,07 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,54 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Altria zuletzt 113,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Altria

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