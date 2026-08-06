Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
|Altria-Investment
|
06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Altria-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 47,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Altria-Papier investiert hätte, hätte er nun 211,193 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 68,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 454,07 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,54 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Altria zuletzt 113,63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Altria
Nachrichten zu Altria Inc.
|
30.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|NYSE-Handel: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
30.07.26
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: Altria stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.07.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Altria mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Altria-Aktie nahe Rekordhoch: Was das KGV über die Bewertung verrät (finanzen.at)
Analysen zu Altria Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Altria Inc.
|58,96
|0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.