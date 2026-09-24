S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Altria-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Altria-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Altria-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Altria-Anteile bei 42,33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,362 Altria-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 162,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 68,95 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,89 Prozent angewachsen.

Am Markt war Altria jüngst 114,51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at