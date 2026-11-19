Das wäre der Gewinn bei einem frühen Altria-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Altria-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Altria-Aktie bei 40,82 USD. Bei einem Altria-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 244,978 Altria-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Altria-Papiere wären am 18.11.2026 18 682,02 USD wert, da der Schlussstand 76,26 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 86,82 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Altria eine Börsenbewertung in Höhe von 129,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at