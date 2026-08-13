Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
|Langfristige Performance
|
13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Altria-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurden Altria-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Altria-Papier bei 66,74 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Altria-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,498 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 64,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,46 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,54 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Altria eine Börsenbewertung in Höhe von 108,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Altria
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