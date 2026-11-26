Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
|Investmentbeispiel
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Altria-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 26.11.2021 wurden Altria-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43,74 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Altria-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,286 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 76,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 174,39 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,39 Prozent erhöht.
Alle Altria-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 124,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Altria
Nachrichten zu Altria Inc.
Analysen zu Altria Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Altria Inc.
|68,44
|-1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.