Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Altria-Aktien gewesen.

Am 26.11.2021 wurden Altria-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43,74 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Altria-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,286 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 76,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 174,39 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,39 Prozent erhöht.

Alle Altria-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 124,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at