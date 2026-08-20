Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
|Altria-Investition im Blick
|
20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Altria von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Altria-Papier statt. Diesen Tag beendete die Altria-Aktie bei 67,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,797 Altria-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2026 977,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,03 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2,29 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Altria bezifferte sich zuletzt auf 108,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Altria
Nachrichten zu Altria Inc.
|
13.08.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Altria-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.08.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|NYSE-Handel: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
30.07.26
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: Altria stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.07.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Altria Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Altria Inc.
|57,38
|1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.