S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Altria von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Altria-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Altria-Papier statt. Diesen Tag beendete die Altria-Aktie bei 67,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,797 Altria-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2026 977,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,03 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2,29 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Altria bezifferte sich zuletzt auf 108,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at