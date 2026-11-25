Anleger, die vor Jahren in AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 25.11.2023 wurde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile bei 122,31 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 81,759 AMD (Advanced Micro Devices) -Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AMD (Advanced Micro Devices) -Papiers auf 413,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 788,73 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 237,89 Prozent.

Der Börsenwert von AMD (Advanced Micro Devices) belief sich zuletzt auf 743,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at