AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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Lukrativer AMD (Advanced Micro Devices) -Einstieg? 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gebracht.

Am 19.08.2016 wurde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,62 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert hat, hat nun 13,123 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf 484,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 356,82 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6 256,82 Prozent angezogen.

Der Marktwert von AMD (Advanced Micro Devices) betrug jüngst 830,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

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