S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in AMD (Advanced Micro Devices) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an diesem Tag bei 106,15 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,942 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 476,44 USD, da sich der Wert eines AMD (Advanced Micro Devices) -Anteils am 08.09.2026 auf 505,74 USD belief. Damit wäre die Investition um 376,44 Prozent gestiegen.

AMD (Advanced Micro Devices) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 780,16 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at