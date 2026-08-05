S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen AMD (Advanced Micro Devices) -Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 115,82 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,634 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 477,47 USD, da sich der Wert eines AMD (Advanced Micro Devices) -Papiers am 04.08.2026 auf 518,58 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 347,75 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für AMD (Advanced Micro Devices) eine Börsenbewertung in Höhe von 790,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at