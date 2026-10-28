AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|AMD (Advanced Micro Devices) -Performance im Blick
|
28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 96,43 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,370 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 560,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 810,02 USD wert. Mit einer Performance von +481,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von AMD (Advanced Micro Devices) belief sich jüngst auf 915,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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