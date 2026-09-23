AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|AMD (Advanced Micro Devices) -Performance
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an diesem Tag bei 160,90 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,150 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38 767,56 USD, da sich der Wert einer AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie am 22.09.2026 auf 623,77 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 287,68 Prozent.
AMD (Advanced Micro Devices) wurde am Markt mit 1,00 Bio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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